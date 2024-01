Scende il numero degli stranieri

Cala il numero degli stranieri a Rimini. Al 31 dicembre 2023 la popolazione straniera in città ammonta a 19.648 residenti, 49 in meno rispetto al 2022. I residenti stranieri costituiscono il 13,02% della popolazione totale del Comune (12% fra i maschi e 14,04% fra le femmine). Il rapporto è di due stranieri residenti ogni 15 residenti totali. Le donne sono la maggioranza (10.985 contro 8.663 uomini). I romeni, con 3.148 residenti, rappresentano la maggioranza degli stranieri, anche se sono 121 in meno del 2022. Da segnalare, come già visto per il fenomeno migratorio, l’aumento della popolazione ucraina: in due anni è passata da 2.846 a 3.043 unità (+7%). Seguono i residenti albanesi (2.935), poi cinesi (1.273) e senegalesi (917).

I cittadini ucraini (+286) rappresentano il maggior flusso in entrata, a completamento di un fenomeno migratorio che nel giro di due anni, in corrispondenza dell’avvio del conflitto con la Russia, ha visto più che quintuplicarsi il numero dei rispettivi arrivi. A seguire si contano 169 (+27) arrivi di cittadini albanesi e 83 (-7) rumeni. In aumento, rispetto al 2022, le famiglie con cittadinanza mista italiana e straniera pari a 3.677 (+108) mentre diminuiscono le famiglie di cittadini stranieri che ammontano a 6.927 (-25).