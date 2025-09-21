Scendono in campo 600 studenti delle medie. Oggi le esibizioni delle Federazioni sportive

Con il taglio del nastro si è ufficialmente aperta venerdì l’edizione 2025 di Sport in Fiera, l’appuntamento che riunisce atleti, tecnici, dirigenti, associazioni e appassionati di tutte le discipline sportive coinvolgendo i più giovani. La cerimonia inaugurale, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti del mondo sportivo, ha dato il via a un ricco programma di eventi, dimostrazioni e incontri dedicati alla promozione della cultura dello sport e del benessere. "Quest’anno abbiamo voluto osare cominciando di venerdì – dice il presidente del Cons, Christian Forcellini – offrendo l’opportunità a tutta la cittadinanza di essere coinvolta e unendola anche a tante altre attività".

Ieri mattina a Sport in fiera i ragazzi delle scuole medie di Fonte dell’Ovo e Serravalle, oltre 600 studenti, che sono stati impegnati nelle numerose attività organizzate, tra le quali gli incontri con gli atleti dei Giochi dei Piccoli Stati, il gioco di destrezza, una lettura a tema sportivo con il Bradipoteatar e un team building con lo psicologo dello sport, Sammy Marcantognini. Oggi sono previste altre attività collaterali con il palco centrale animato dalle esibizioni delle Federazioni e l’area Let’s Move, voluta come altra novità del 2025 con il palco montato all’interno della pista d’atletica del San Marino Stadium, che dà alle palestre uno spazio per l’allenamento funzionale.

Sul sito www.cons.sm nella sezione Eventi-Sport in Fiera sono consultabili tutti i programmi con le attività.