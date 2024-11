Caccia in tre tappe a Ignoto 1 per trovare chi ha ucciso Pierina

Rimini, 17 novembre 2024 - Ai raggi X la prova regina contro Louis Dassilva, il 34enne senegalese unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, in carcere dal 16 luglio scorso: si tratta del filmato della cam 3 della farmacia San Martino, che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 (pochi minuti dopo il delitto) immortala una sagoma in via del Ciclamino. Per gli inquirenti quella sagoma appartiene a Dassilva, mentre per la difesa quella figura potrebbe essere di qualcun altro. Per testare la 'solidità' del video il gip Vinicio Cantarini ha conferito all’ingegnere Sebastiano Battiato l’incarico più delicato di tutti, quello dell’incidente probatorio. Incidente che verrà articolato in tre fasi.