Dassilva tra accusa e difesa: ecco i punti per risolvere la chiave del giallo di Pierina

Rimini, 8 marzo 2025 - La data clou è quella del 14 marzo. Una data che potrebbe segnare la svolta, trovare la chiave che sbrogli la matassa sempre più intricata del giallo di Pierina. Un delitto, quello della 78enne uccisa nel sottoscala del suo condominio la sera del 3 ottobre 2023, che sembra seguire un copione scritto da un maestro del thriller. A distanza di un anno e poco più di 4 mesi Louis Dassilva rimane l'unico indagato per l'omicidio mentre Manuela Bianchi, sua ex amante e nuora della vittima, è stata iscritta sul registro degli indagati per favoreggiamento durante un interrogatorio fiume durante il quale, ha scaricato per la prima volta l'ex, dicendo agli investigatori di averlo visto sul luogo del delitto.

Sì perché tra una settimana, il 14 marzo appunto, il gip Vinicio Cantarini nel tris di udienze fissate discuterà in contradditorio gli esiti delle tre super consulenze in essere sul caso Paganelli. Nei giorni scorsi è emerso dalla perizia che la persona ignota ripresa dalla telecamera della farmacia la sera del delitto, alle 22.17, non può essere l’indagato per omicidio Louis Dassilva: l’indagato, si evince nelle conclusioni, sarebbe infatti più alto dell’ignoto ripreso dagli occhi elettronici. Venerdì 14 marzo verranno quindi cristallizzati, proprio partendo dalla perizia sulla Cam3, quegli elementi che potranno essere utilizzati direttamente in un eventuale processo, essendo gli esami compiuti in incidente probatorio. Andando dunque a comporre prove chiave a favore o a sfavore dell’indagato. Ecco quali sono.