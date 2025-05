Dassilva resta in carcere, il Riesame conferma ancora: tutti i motivi della decisione

Rimini, 21 maggio 2025 - "Chi ha depistato e sa simulare, mettere in scena, è il Dassilva, che altresì ha avuto modo di compiere il delitto, che non ha interazioni attive con il suo cellulare nel periodo a cavallo della commissione del delitto (esattamente tra le 21.44 e le 21.18), che si muove con rapidità nel condominio tra casa sua e il livello -1 e può colpire e nascondersi rapidamente, che sa usare professionalmente il coltello, che ha un ottimo movente, che non ha un alibi (a differenza di Bianchi Manuela in ragione non solo delle dichiarazioni della figlia e del fratello Loris sulla sua presenza in casa e delle conferme che si ricavano dall'attività del suo telefono anche contestuale al fatto)".

È una sinossi gravosa come la colpa, quella che proprio con queste parole il Tribunale del Riesame ha attribuito ancora una volta a Louis Dassilva come esecutore materiale dell'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa con 29 coltellate nel seminterrato di casa in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023.

Sono queste le parole con cui i giudici bolognesi, per la seconda volta, hanno motivato la conferma della custodia cautelare in carcere per Dassilva decisa dopo l'udienza dello scorso 18 aprile. E sono queste le parole che racchiudono le ragioni snocciolate dal Riesame in quasi 90 pagine di motivazioni in risposta ai 'punti oscuri' su cui la Cassazione aveva già sollevato dubbi dopo la prima conferma alla carcerazione.