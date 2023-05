‘Schedate’ tutte le auto in arrivo a Misano

Tutti i veicoli in arrivo sul territorio di Misano verranno schedati. Al comando dei vigili e di riflesso anche a quello dei carabinieri, essendo connesso il sistema di videosorveglianza, si saprà se i veicoli sono rubati e se sono assicurati, consentendo di avere un quadro su attività sospette o illecite. Il progetto del Comune di Misano è partito anni fa con l’installazione dei primi targa system. Poi si è ampliato arrivando a questo ultimo step che prevede "la predisposizione di cinque nuovi varchi con Targa system e videosorveglianza – premette l’assessore alla Polizia municipale Filippo Valentini – e altri cinque da potenziare. A questi andremo ad aggiungere due videocamere in altrettanti parcheggi pubblici sempre al fine d garantire la massima sicurezza sul territorio".

Il sistema una volta completato consentirà di avere informazioni su tutti i veicoli in entrata, non solo nella zona mare, sulla statale o sul lungomare, ma anche nelle diverse frazioni in cui è diviso il territorio. Prendiamo Scacciano ad esempio, ma la cosa vale anche per Villaggio Argentina. Oggi i Targa system sono presenti sono in una via di accesso. L’obiettivo è averli sia per l’accesso che per l’uscita sulle principali vie dell’area.

"Il progetto – prosegue il sindaco Fabrizio Piccioni – aveva visto nelle sue fasi iniziali il coinvolgimento della prefettura considerato anche il fatto che parte degli investimenti arrivano da fondi del ministero degli Interni". Negli ultimi giorni il Comune ha varato la fase conclusiva che prevede un investimento di circa 25mila per completare la dotazione di telecamere e Targa system sul territorio. Ma la presenza di occhi elettronici nel comune misanese non si fermerà a questo. "Abbiamo voluto predisporre un secondo progetto – spiega Valentini – per andare a coprire con la videosorveglianza le aree pubbliche sensibili". Una maggiore presenza anche se virtuale degli agenti e dei militari dell’Arma nelle zone pubbliche dovrebbe aumentare anche la percezione di sicurezza dei cittadini, spiegano dal municipio. Si tratterebbe delle aree esterne della biblioteca e di quelle del centro sportivo Rossini. "In futuro – chiude Valentini – vedremo se portare il sistema di vigilanza elettronica anche nei parchi o aree sensibili nelle frazioni".

Andrea Oliva