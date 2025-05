Schiacciati dal vento. Pini abbattuti dalle raffiche cadono su auto e strade. Oltre cinquanta interventi

Come rivivere un incubo. Asserragliati nel timore che il protrarsi della bufera potesse provocare un ritorno a due anni fa esatti e all’alluvione che devastò la Romagna. Ha evocato ricordi neri il vento forte che ieri notte per diverse ore ha spirato tra i 50 e i 60 chilometri orari, raggiungendo sul litorale picchi anche di 95 chilometri all’ora. Una bufera improvvisa che fortunatamente non ha provocato feriti o peggio, ma comunque si è portata dietro molti disagi su tutto il territorio provinciale, provocando il crollo di diversi alberi o rami e devastando il litorale tra attrezzature nei bagni e barche attraccate in darsena.

In tutto sono stati una cinquantina gli interventi compiuti dai vigili del fuoco sul territorio, alcuni dei quali con il supporto dei carabinieri del comando provinciale, di cui 37 durante la notte e i restanti nella giornata di ieri. Interventi appunto che hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di piante pericolanti o lo sgombero di strade sbarrate dalle piante cadute e, infine, anche la rimozione di alberi abbattuti sulle auto in sosta. Come in via Flaminia, dove un albero ha colputo un veicolo parcheggiato o in via Turchetta, dove sempre un’auto è stata colpita lievemente da un altro albero caduto e via delle Grazie, dove la strada è rimasta bloccata a causa di una pianta crollata sull’asfalto.

Un destino comune anche per gli altri comuni che affacciano sul mare Adriatico, in particolare a Riccione, dove gli alberi caduti sono stati in tutto una quindicina e i maggiori disagi si sono registrati in viale Milano e in via Budrio, dove un pino secolare è stato sradicato dal vento ed è crollato su due automobili parcheggiate o al canile, dove una pianta cadendo ha sfondato la recinzione. Ancora, disagi analoghi si sono registrati in piazza Cappelli a Secchiano di Novafeltria e anche a Bellaria Igea Marina, dove a cadere qui su un’automobile in sosta in via Virgilio è stato un grosso ramo di un albero pericolante di un’abitazione privata.

"Sin dalle prime ore di questa mattina (ieri, ndr) alcune squadre di Anthea ed Hera sono al lavoro per ripulire strade e marciapiedi della città a seguito del forte vento – hanno fatto sapere da Palazzo Garampi ieri –. La presenza diffusa di foglie e rami sulle carreggiate, marciapiedi e aree pubbliche ha, tra le altre cose, causato disagi alla viabilità e agli spostamenti a piedi, soprattutto nelle prime ore del mattino", ha concluso il Comune di Rimini.

Francesco Zuppiroli