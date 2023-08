Schiaffi ai figli, botte alla moglie Finisce in cella

Prende a schiaffi i figli e picchia la madre in albergo e poi ancora in strada, davanti agli occhi dei passanti, e non si ferma nemmeno all’arrivo della polizia di Stato. Un episodio di inaudita violenza quello che nella serata di domenica ha richiesto l’intervento delle pattuglie delle Volanti accorse in via Bari per impedire che il marito - un uomo di 39 anni originario del Bangladesh - massacrasse di botte la moglie, sua connazionale 30enne. L’uomo è stato dichiarato in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, mentre la donna ha ripercorso in lacrime con i poliziotti un lungo calvario fatto di vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche e psicologiche. Un calvario cominciato nel paese d’origine della coppia e poi proseguito anche al loro arrivo in Italia, apparentemente per motivi legati alla gelosia, nonostante la promessa fatta dall’uomo che si era detto pronto a cambiare atteggiamento e a mettere la testa a posto. I due cittadini del Bangladesh erano arrivati a Rimini all’inizio della scorsa settimana. Qui avevano ricominciato nuovamente a litigare e il marito non aveva esitato, nemmeno in questo caso, a mettere le mani addosso alla 30enne, nonostante la presenza dei figli minorenni che a loro volta erano stati raggiunti da schiaffi e percosse. Mentre si trovavano ancora all’interno della struttura ricettiva, il 39enne l’uomo avrebbe spinto la moglie facendole sbattere la testa contro una ringhiera. In seguito la donna è fuggita terrorizzata in strada portando con sé i figli ma è stata raggiunta nel giro di poco dal marito ormai completamente fuori controllo. Solo l’intervento provvidenziale di alcuni passanti ha impedito all’uomo di compiere un massacro.