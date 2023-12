Schiaffi e pugni alla ex: "Tu sei di mia proprietà"

"Tu sei una mia proprietà, con le tue amiche non esci". Lo ripeteva continuamente alla fidanzata, il 29enne calabrese originario di Locri, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti dell’ex ragazza, conosciuta mentre lavorava come stagionale in un hotel. Al giovane, i carabinieri al termine di una rapida indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli. Al termine della relazione, stroncata dalla ragazza, il 29enne aveva commesso atti di autolesionismo, come quello di tirarsi i capelli fino a sanguinare, e poi negli ultimi mesi era arrivato alle aggressioni fisiche e verbali. "Ti ammazzo, ti metto su una sedia a rotelle e poi mi prendo cura di te", diceva alla ragazza. In alcune occasioni l’aveva schiaffeggiata e spintonata a terra, facendola andare a sbattere con il viso contro un comodino e costringendola a ricorrere alle cure del pronto.

L’ultimo tentativo di aggressione è avvenuto il 18 dicembre quando si era presentato sul posto di lavoro della ex fidanzata minacciandola. Lei, esausta, aveva chiesto aiuto ai carabinieri ai quali già da tempo aveva denunciato i comportamenti del giovane confidando di avere paura per la propria vita. La relazione era cominciata nel luglio del 2021: la vittima lavorava nella reception di un albergo ed è lì che conosce il calabrese, anche lui impiegato come stagionale nella stessa struttura. Dopo essersi frequentati per un po’, lei lo invita a trasferirsi nel suo appartamento, a Cattolica. In quel momento, stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’uomo avrebbe cominciato a comportarsi in maniera sempre più gelosa e possessiva, impedendole di vedere altre persone al di fuori di lui e vietandole categoricamente di uscire con le amiche o di parlare con altri uomini, anche sul posto del lavoro. Se disobbediva ai suoi ordini, ecco che scattavano le aggressioni, sia verbali che fisiche. Un’escalation di atteggiamenti vessatori che alla fine aveva spinto la ragazza a mettere fine alla storia con il 29enne, invitandolo a lasciare l’abitazione. Lui aveva reagito con una vera e propria esplosione di rabbia: la malcapitata era stata raggiunta da schiaffi e pugni e a fatica era riuscita a sfuggire alle grinfie del suo aguzzino. L’uomo si era quindi trasferito altrove, ma aveva comunque continuato a importunare l’ex fidanzata.