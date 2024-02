Schiaffi e spintoni alla moglie. Avvocato finisce in carcere. Ora rischia la sospensione

Si è svolto ieri mattina l’interrogatorio di garanzia dell’avvocato di 46 anni arrestato dai carabinieri di Riccione in quanto accusato di maltrattamenti sulla moglie. Il legale che lo assiste, Arturo Caiazzo del Foro di Napoli, ha chiesto per lui gli arresti domiciliari: nelle prossime ore è attesa la decisione del giudice. Il 46enne, avvocato iscritto al Foro di Rimini, è stato accompagnato l’altro ieri ai ‘Casetti’ in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini. A suo carico ci sono accuse pesantissime: aver malmenato in più occasioni la moglie, sottoponendola ad umiliazioni e vessazioni che in alcune occasioni sarebbe sfociate in vere e proprie aggressioni. L’indagine e le prime segnalazioni sono partite da alcuni vicini di casa che vedevano spesso la donna in forte stato prostrazione dopo i litigi con il marito. I successivi accertamenti svolti dai militari dell’Arma (in foto) hanno consentito di scoperchiare una situazione di estrema gravità e un quadro caratterizzato da violenze quasi quotidiane, che costringevano la donna a vivere ormai in uno stato di ansia e terrore perenni, con conseguenze anche sul piano psicologico.

Schiaffi in faccia, umiliazioni, spintoni e strattoni: sono diversi gli episodi di violenza – fisica, ma anche verbale – che in queste ore sono al vaglio dei carabinieri e della Procura di Rimini. Il 46enne, oltre a dover rispondere delle accuse a suo carico sul piano della giustizia ordinaria, rischia ripercussioni anche dal punto di vista professionale. Spiega il presidente dell’Ordine degli avvocati di Rimini, Roberto Brancaleoni: "Abbiamo appreso dalla stampa la notizia riguardante l’applicazione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un avvocato del Foro di Rimini. Poiché al momento l’Ordine non ha ricevuto segnalazioni ufficiali, ho chiesto all’autorità giudiziaria la trasmissione dell’ordinanza di custodia. Non appena perverrà, l’Ordine provvederà a trasmetterla al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense di Bologna, cui la legge riserva ogni valutazione disciplinare. Al Consiglio spetterà poi il compito di istruire il procedimento disciplinare e di valutare anche la sussistenza o meno dei presupposti per una sospensione in via cautelare dall’esercizio dell’attività professionale".