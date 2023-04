Schianto all’alba, paura per tre giovani

L’auto che sbanda e perde il controllo, poi urta un palo della luce e finisce fuori strada nella pista ciclabile. Tanta paura ieri mattina a Novafeltria per i tre ragazzi rimasti coinvolti in un incidente lungo la Marecchiese. Lo schianto è avvenuto di prima mattina. I giovani, che probabilmente rientravano a casa dopo la serata trascorsa fuori, viaggiavano a bordo di una Golf: improvvisamente chi era alla guida ha sbandato e l’auto prima ha centrato un palo della luce poi è finita nella pista ciclabile. Immediati i soccorsi, chiamati da alcuni passanti. I tre ragazzi sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.