Schianto choc, feriti una mamma e i tre figli

Grande paura ieri mattina in via Ca’ Fabbro a Morciano di Romagna per un incidente che ha coinvolto un’auto con a bordo una mamma e i suoi tre figli minorenni. Il frontale tra le due vetture si è verificato attorno alle 9.30 e sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Riccione, con gli agenti che si sono occupati dei rilievi.

L’esatta dinamica dello scontro è ancora al vaglio del personale della Polstrada. L’incidente ha visto scontrarsi due macchine che procedevano in direzioni opposte: una Ford condotta da un cinquantenne che si stava recando al lavoro e una Volkswagen con al volante una donna sui quarant’anni, la quale viaggiava in via Ca’ Fabbro in compagnia dei tre figli, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Stando ai primi accertamenti, l’automobilsta che si trovava al volante della Ford avrebbe effettuato una svolta a sinistra. Forse anche a causa del camion che lo precedeva, ostruendo parzialmente la visuale, non si sarebbe accorto della Volkswagen che invece proveniva dall’opposto senso di marcia.

Impossibile a quel punto evitare l’impatto frontale, che è stato molto violento, tanto che le macchine sono uscite fuori strada. L’allarme è scattato immediatamente e in via Ca’ Fabbro si sono precipitati a sirene spiegate i mezzi del 118. Grande la preoccupazione del personale sanitario, anche perché a bordo di una delle due auto, come già detto, si trovavano tre minori, rimasti feriti nello scontro. Tutte e cinque le persone coinvolte nell’incidente, una volta ricevute le prime cure direttamente sul posto, sono state accompagnate in pronto soccorso per ulteriori approfondimenti.

Il conducente della Ford è stato quindi trasportato dopo lo schianto all’ospedale ‘Ceccarini’ di Riccione con ferite di lievissima entità, e ieri pomriggio era già stato dimesso dopo gli accertamenti del caso. Leggermente più gravi sono risultate essere le condizioni della mamma, che insieme ai figli è stata invece portata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Infermi’. Nessuno di loro sarebbe però in condizioni critiche, anche se il personale sanitario ha ritenuto opportuno compiere tutte le verifiche del caso sul loro stato di salute.