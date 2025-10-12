Schianto frontale a San Clemente. Ex ristoratore muore nell’incidente

Tragedia nel tardo pomeriggio dell’altro ieri lungo la strada provinciale 02 all’altezza dello stabilimento della Ceramica del Conca, in località Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente. A perdere la vita, in un drammatico incidente che ha coinvolto un’auto e un furgone, è stato Domenico ’Mino’ Bedetti, 82 anni, storico ex ristoratore e proprietario di "De’ Nir" a Montefiore. Nonostante la corsa disperata in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf, condotta da un 21enne, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un furgone Ford Transit, guidato da un 55enne. A bordo del furgone viaggiava come passeggero l’82enne di Montefiore, figura molto conosciuta in tutta la Valconca. Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118 che si sono immediatamente attivati per soccorrere i feriti. L’anziano passeggero del furgone è stato estratto dall’abitacolo in condizioni critiche, dopo che – stando a quanto emerso – avrebbe riportato lesioni di grave entità. I soccorritori hanno avviato immediatamente le procedure di rianimazione nel tentativo disperato di salvare la vita dell’82enne. La corsa verso l’ospedale è stata condotta con codice di massima urgenza, ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta: il decesso è sopraggiunto durante il trasferimento.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Riccione per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Il traffico ha subìto rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Bedetti ha legato il suo nome a quello di "De’ Nir", storico locale della Valconca aperto nel 1960 come bar e risto-dancing e ancora oggi in attività, a lungo un punto di riferimento per residenti e turisti della Riviera, grazie alla cucina romagnola tradizionale e all’atmosfera immersa nelle colline della Valconca. Situato in posizione panoramica sulla strada che conduce a Montefiore, il locale è rimasto nel tempo un simbolo della convivialità romagnola, richiamando tantissime persone anche dalla costa che giungevano a Montefiore appositamente.

"L’amministrazione comunale di Montefiore Conca – scrive su Facebook il vice sindaco Francesco Taini – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha segnato la storia del nostro territorio, protagonista di una stagione di ospitalità e convivialità che ha fatto conoscere Montefiore ben oltre i confini della Valconca. Bedetti è stato tra i promotori della Sagra dell’oliva di Serbadone oltre che il titolare del ristorante De’ Nir. Ai familiari giunga la nostra più sentita vicinanza".