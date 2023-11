Schianto in auto, muore bellariese

Scorre il sangue anche del bellariese Singh Gurdeep, 35enne indiano d’origine, sull’asfalto di Ormelle, in quella via Roma del comune veneto in provincia di Treviso dove nella notte a cavallo tra venerdì e ieri un’Audi A3 condotta da un 27enne di origini indiane e con a bordo altre tre persone è andata a sbattere dopo essere uscita di strada, terminando la propria corsa nel canale di scolo parallelo alla carreggiata. Uno schianto tremendo, nel quale hanno perso la vita due dei quattro ragazzi a bordo. Oltre al conducente Sing Gurtej ha perso la vita anche uno dei passeggeri, quel Singh Gurdeep, 35 anni, anch’egli indiano di origine ma domiciliato appunto nel Riminese, a Bellaria-Igea Marina.

L’incidente avvenuto in via Roma a Ormelle, verificatosi intorno a mezzanotte e per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri trevigiani – intervenuti sul luogo dell’incidente assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 – oltre ai due morti ha provocato anche due feriti gravi. Gli altri due ragazzi che viaggiavano con il 27enne alla guida dell’Audi e il bellariese Singh Gurdeep, hanno infatti riportato gravissime lesioni a seguito dell’incidente. I due feriti , anche loro di origini indiane, di 26 e 23 anni, sono in gravi condizioni e rispettivamente si trovano in neurologia in condizioni disperate e in terapia intensiva. La salma del bellariese Singh Gurdeep, che era ospite dei ventenni a Cimadolmo, dopo i rilievi di rito è stata trasferita e si trova ora presso lospedale di Oderzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Nella zona in cui si è registrato l’episodio mortale, nelle vicinanze di Oderzo, vive una comunità indiana piuttosto numerosa, i cui membri sono impiegati generalmente in attività produttive delle molte aziende manifatturiere presenti oltre che come lavoratori stagionali in ambito agricolo.

L’incidente mortale in cui ha perso la vita il 35enne domiciliato a Bellaria si è verificato all’ingresso di una curva al termine di un rettilineo percorso troppo spesso, riferiscono i residenti, a forte velocità.