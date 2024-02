Schianto in autostrada: la vittima è un professionista riccionese

Si chiamava Paolo Bertozzi e abitava a Riccione la vittima del tremendo incidente avvenuto venerdì scorso attorno alle 19.30 lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, all’altezza della frazione di Santamonica, nel territorio comunale di Misano. La dinamica dell’incidente costato la vita al consulente aziendale di 60 anni, con un passato anche da imprenditore, è ancora al vaglio degli agenti della sottosezione autostradale della PolStrada di Forlì, al lavoro per ricostruire nel dettaglio l’esatta sequenza di una carambola che ha coinvolto nel complesso cinque diversi veicoli, bloccando il traffico nel tratto compreso tra i caselli di Riccione e Cattolica con code di quattro chilometri in direzione di Ancona. Stando a quanto emerso sulla base dei primi rilievi, la vittima era al volante di un Land Rover e viaggiava verso sud. La vettura, per cause ancora in fase di accertamento, a un tratto avrebbe compiuto una sbandata verso sinistra, andando a impattare violentemente contro il new jersey. Uno scontro che ha innescato un tamponamento a catena. Alle spalle del Land Rover infatti stavano sopraggiungendo quattro veicoli, tre macchine e un furgone.

La prima a colpire la macchina di Bertozzi è stata un’Audi A6. Il Land Rover è quindi finito di traverso, centrato in sequenza dagli altri veicoli. Una rapida serie di urti che purtroppo non ha lasciato scampo al 60enne riccionese. Il personale sanitario accorso sul posto nel giro di pochissimi minuti lo ha estratto dall’abitacolo accartocciato del Land Rover e ha provato in tutti i modi a rianimarlo, ma alla fine non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Del fatto è stato informato il magistrato di turno, che nelle prossime ore potrebbe decidere di disporre l’autopsia. Sul luogo del tremendo incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrada per l’Italia. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso il tratto di autostrada A14 interessato dallo schianto è stato interdetto per alcune e gli automobilisti diretti versi Ancona sono stati dirottati all’uscita del casello autostradale di Riccione.