Schianto in moto: muore barbiere 55enne

Il calcio era una delle grandi passioni di Alessandro Sabba. Anche l’altra notte, quella a cavallo tra venerdì e ieri, il barbiere 55enne titolare di "Ale Acconciature" stava facendo ritorno dallo stadio comunale di Secchiano, dove si era svolta l’ultima serata del torneo notturno di calcio a nove ‘Copa Nova’, organizzato dalla Vis Novafeltria, uno degli appuntamenti più attesi della Valmarecchia. Un destino tragico se lo è portato via attorno alle 2.30 in via XXIV Maggio, dopo che aveva attraversato il semaforo all’incrocio di San Pietro in Culto. Stando a quanto emerso, Sabba avrebbe perso il controllo del suo scooter – un X-Max 250 Yamaha – compiendo molto probabilmente una sbandata, andando a sbattere prima contro un cordolo e infine contro un albero, terminando in quel modo la propria corsa. Il barbiere a quell’ora stava facendo ritorno a casa, dirigendosi verso il centro di Novafeltria. L’incidente purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un’automobilista ha dato l’allarme e sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i mezzi dei soccorritori. Il personale sanitario della Croce Verde ha provato i tutti i modi a far ripartire il suo cuore. Tentativi disperati, che sono andati avanti a lungo. Alla fine tuttavia non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sabba lascia la moglie e un figlio. Grande la commozione nella comunità di Novafeltria, dove il barbiere era persona molto nota. Non soltanto per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno come volontario nella dirigenza del Novafeltria Calcio. "Sarai per sempre nei nostri cuori – scrive la dirigenza su Facebook –. Questo eri ieri sera, mentre come sempre eri con noi a lavorare per questi magici colori, il gialloblù che hai dimostrato di amare così tanto". Alessandro "era una persona splendida e sorridente alla vita. Un confidente, un giocherellone, un barman, un dirigente, un barbiere, un papà, un marito, un tuttofare, un amico, il nostro amico Murdock. Ale, per sempre sarai con noi e in mezzo a noi. Un abbraccio a tutti i tuoi familiari, ma soprattutto a Roberta e Francesco, con tutto il calore che possiamo" conclude la nota.