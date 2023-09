Schianto in scooter con la figlia di 11 anni

Grandissima paura per un uomo e la figlia di 11 anni, coinvolti in un incidente in scooter avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nella zona di San Lorenzo, a Riccione. Il 46enne si trovava alla guida di un T-Max e stava percorrendo viale Veneto in direzione mare-monte insieme alla figlia.

Giunto all’altezza dell’incrocio con viale Bergamo, si sarebbe scontrato – per cause che sono ancora in fase di accertamento – con un’automobilista al volante di un’Audi. L’impatto è stato molto violento ed entrambi – papà e figlia – sono stati sbalzati dalla sella.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto a sirene spiegate i mezzi del 118. I due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario. Non lontano dal luogo dell’incidente è quindi atterrata l’eliambulanza. Padre e figlia sono stati quindi caricati a bordo dell’elicottero, che è ripartito in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto, per svolgere i rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Riccione.