Schianto in via Bastioni. Ubriaco al volante si cappotta con l’auto

Velocità oltre i limiti consentiti e un bicchiere di troppo. Potrebbero essere queste le cause dello spettacolare incidente lungo via Bastioni settentrionali, avvenuto martedì intorno alle 20. La macchina, una Range Rover Evoque, ha perso improvvisamente il controllo, è finito contro un palo e poi si è capottata (l’intervento dei vigili del fuoco qui nella foto Migliorini). È uscito miracolosamente illeso il giovane alla guida. Che rischia di passare dei guai. Sottoposto all’etilometro il trentenne, che lavora nelle forze dell’ordine, è risultato positivo. Il test però non è stato validato perché, come si è scoperto dopo, il dispositivo presentava dei problemi. Gli sono state fatte così le analisi del sangue in ospedale: i risultati sono attesi in queste ore.

Comunque sia andata l’altra sera, secondo il comitato dei residenti del rione Clodio (la zona di via Ducale e dintorni) la situazione sta diventando insostenibile: "Con quello di martedì siamo già a due incidenti in una settimana". Il comitato da anni si batte affinché la viabilità attuale venga riorganizzata. "La viabilità lato nord dipende totalmente dal transito di attraversamento sulle strade del centro storico, inadatte a sopportare il traffico di migliaia e migliaia di mezzi al giorno. Oltre a essere calpestato il diritto alla salute di noi residenti per l’inquinamento acustico e da polveri sottili, questi incidenti testimoniano i rischi per la sicurezza delle persone che percorrono le vie del quartiere".

Intanto il Comune corre ai ripari per rimettere in funzione l’autovelox di via Settembrini, messo ko dall’incidente avvenuto lo scorso 22 settembre. Quel giorno una donna al volante di una Toyota Yaris aveva perso il controllo della macchina, prima travolgendo un uomo che viaggiava in scooter e poi abbattendo – letteralmente – l’autovelox. Ma i danni sono meno gravi di quanto era sembrato in un primo momento. Serviranno poco meno di 900 euro per riparare il dispositivo, l’intervento è stato affidato alla ditta toscana Sodi Scientifica. Non si ancora quando l’autovelox tornerà in funzione, ma è questione di giorni. A Palazzo Garampi si sta inoltre valutando se chiedere o meno un risarcimento alla donna che ha causato l’incidente. Stando alla prima ricostruzione della dinamica, la donna quel giorno avrebbe perso il controllo della vettura (forse per un guasto improvviso al cambio), mentre usciva dal parcheggio dell’ospedale.

Manuel Spadazzi