Schianto in via Destra del porto Travolto da uno scooter: è grave

Una decina di feriti, e uno di loro versa in gravi condizioni. E’ il bilancio degli incidenti avvenuti tra sabato sera e ieri sulle nostre strade. L’episodio più grave a Rimini, in via Destra del porto, dove ieri mattina un tunisino in bici è stato investito da una ragazza che viaggiava in scooter. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12,30. Stando a una prima ricostruzione, il tunisino è sbucata da via Spica per immettersi in via Destra del porto e la ragazza a bordo dello scooter, diretta al mare, non è riuscita a evitare lo scontro. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. La ragazza, una 23enne riminese, è stata trasportata all’ospedale Infermi. Molto più gravi le condizioni del tunisino, un 50enne, che nell’impatto ha perso moltissimo sangue: l’hanno portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Diversi feriti anche nello schianto avvenuto a Santarcangelo sulla Marecchiese sabato, intorno a mezzanotte e mezza. Due auto, una Ford e un’Audi, si sono scontrate all’incrocio a San Martino dei mulini. Una delle vetture poi è finita contro il semaforo, mettendolo ko. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La Marecchiese è rimasto chiusa per ore, per consentire i rilievi e poi l’intervento di una ditta specializzata che ha riparato il semaforo: solo a tarda notte è stata riaperta. Per fortuna i feriti non sono gravi.

Sempre sulla Marecchiese, ma a Novafeltria, è avvenuto ieri intorno alle 8 di mattina un altro scontro frontale. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli, una Fiat e un furgoncino. Ferite entrambe le persone al volante, un 20enne e un 70enne, ma anche in questo caso fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi. I due sono stati portati in ospedale, per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi. Non è escluso che lo scontro sia avvenuto a causa di un colpo di sonno di uno dei due conducenti.

ma.spa.