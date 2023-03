Schianto in viale Giulio Cesare Grave centauro e traffico in tilt

Schianto all’alba in viale Giulio Cesare. Ieri mattina attorno alle 7.10, all’altezza del civico 29 un motociclista misanese di 52 anni e una donna di 37 alla guida della sua Fiat 500 sono rimasti coinvolti in un tremendo incidente. Uno schianto che ha subito richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti della polzia locale, dalle cui ricostruzioni è emerso come entrambi i conducenti stessero percorrendo la strada in direzione sud, in un orario in cui il traffico era particolarmente congestionato. A questo punto però, per cause ancora in via di accertamento da parte del personale del reparto infortunistica il centauro misanese è stato caricato sul cofano dell’autovettura e sbalzato di qualche metro sull’asfalto.

Le condizioni del ferito, rimasto comunque cosciente durante l’intervento di soccorso, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, a bordo del quale il 52enne è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. All’uomo, ricoverato in area critica è stata data una prognosi di 40 giorni. Sono state poi pesanti anche le ripercussioni sul traffico della città, che durante i rilievi ha visto completamente congestionate la Statale, via Berlinguer e l’attigua via Einaudi, peraltro in concomitanza con l’orario di ingresso nelle scuole limitrofe.