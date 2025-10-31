Schianto mortale. Oggi l’addio a Evan. Il dolore del padre: "Perchè ci hai lasciati?"

Si terranno oggi alle 15, al cimitero di Bellaria, i funerali di Evan Oscar Delogu, il ragazzo di 18 anni morto l’altro ieri in un tragico incidente in moto in via Vittor Pisani. Il giovane era il fratellastro della conduttrice Andrea Delogu. A dare la notizia sono stati la madre Livia Avram e il padre, Walter Delogu, storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, che sui social ha scritto un messaggio di addio straziante: "Amore mio, perché ci hai lasciato? Ho dormito nel tuo letto stanotte. La tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò. So quanto impegno e quanti soldi ci hai messo in quel bolide, come lo chiamavi tu. Non la farò demolire, ma non riuscirei più a vederla o guidarla. A presto, amore. Tra non molto ti raggiungerò, e rideremo ancora insieme, come sempre. Ora ti mando un bacio, con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu. Lassù in paradiso, fatti valere". Nella voce di Walter, nelle sue frasi, c’è tutta la disperazione di chi ha perso un figlio troppo presto. Evan, racconta Delogu, "era un ragazzo educato, rispettoso. Cercava sempre di fare la cosa giusta, in tutto. Nella scuola, nel lavoro, nello sport. Non beveva, non fumava. A volte lo prendevo in giro, chiamandolo talebano o angelo. Ora ho capito chi era davvero: un angelo".

Walter ed Evan avevano un rapporto speciale, fatto di confidenze, lavoro insieme, piccoli gesti quotidiani. "Mi aiutava spesso, soprattutto con il mio lavoro. Io tengo conferenze nelle scuole sulle nuove droghe e lui mi traduceva articoli in inglese e in spagnolo, perché parlava benissimo entrambe le lingue. Si interessava a quello che facevo, ma era anche molto riservato. Gli avevo chiesto di venire con me qualche volta, solo per ascoltare, ma non voleva mettersi in mostra. Il 10 novembre sarei dovuto partire per Palermo per un giro di conferenze, e lui mi aveva detto: Dai, adesso ti sistemo tutto e poi andiamo insieme". Oggi Walter Delogu piangerà il figlio davanti ad una bara coperta di fiori, nello stesso giorno in cui avrebbero dovuto essere insieme a ritirare la macchina nuova. "Non voleva farsi regali, ma io gli avevo detto che con la moto aveva freddo, che era arrivato il momento di prendersi una macchina. All’inizio non voleva, diceva me la pago io, ma poi ha accettato. Adesso venderò la mia e terrò la sua, per sempre". E poi c’è quella moto, la Benelli 750, il "bolide", come la chiamava Evan. Un amore grande, ma anche una ferita che resterà per sempre aperta. "La farò aggiustare, ma non la guiderò – spiega Walter Delogu –. Non riuscirei. So quanti sacrifici ha fatto per comprarla. Ha sempre lavorato d’estate, al bagno 75. Era già la terza stagione. Non ci ha mai chiesto un euro, si comprava tutto da solo, perfino quella maledetta moto". Perché Evan Oscar era un "ragazzo indipendente, maturo. Frequentava le serali all’alberghiero, perché si trovava meglio con i ragazzi più grandi. Al mattino si allenava in palestra, poi preparava da mangiare per noi, se io ero occupato e la mamma era al lavoro". Il legame con le sorelle Andrea e Barbara era profondo. "Con Andrea aveva un bellissimo rapporto. Per lei era come un figlio, perché tra loro c’erano tanti anni di differenza". Originario di Cagliari, Delogu vive da molti anni in Romagna. In gioventù ha avuto un passato turbolento, trascorso tra Milano e San Patrignano, la comunità fondata da Vincenzo Muccioli È lì che la sua vita cambiò direzione: divenne infatti autista e stretto collaboratore di Muccioli. Il legame con San Patrignano – e con il suo fondatore – fu intenso, ma anche segnato da scontri e tensioni che negli anni Ottanta e Novanta finirono sulle cronache nazionali. Proprio in quel contesto, nel 1982, nacque la primogenita Andrea, figlia di Walter e Titti Peverelli. Dal secondo matrimonio nacque invece Evan Oscar, nel gennaio 2007, che Walter ha ricordato nei giorni scorsi come "un ragazzo che non voleva essere considerato solo il fratello di Andrea o mio figlio, ma per quello che era".

Lorenzo Muccioli