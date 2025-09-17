Schianto sul lungomare. Muore automobilista, traffico in tilt per ore

Una mattinata segnata dalla tragedia quella di ieri, con un’automobilista che ha perso la vita sulle strade di Rimini. Poco dopo le 9.30, lungo viale Regina Elena, all’altezza dell’hotel Du Soleil e a poche decine di metri dall’incrocio con via Lagomaggio, due automobili si sono scontrate in un impatto violentissimo: un’Audi A4 e una Volkswagen. Una delle due vetture, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l’altro mezzo.

Alla guida dell’Audi si trovava Fabio Fiorani, 64 anni, residente a Fano. All’arrivo dei sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito disperate: i soccorritori lo hanno rianimato a lungo sul posto prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale "Infermi" di Rimini. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 66 anni residente a Rimini, ha riportato ferite lievi. È stato trasportato anch’egli all’ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. È rimasto sempre cosciente e collaborativo durante i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute più pattuglie della polizia locale, incaricate di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Gli agenti stanno vagliando tutte le ipotesi: non si esclude un malore o una velocità eccessiva come possibili cause dello scontro. Oltre alla polizia locale e alle ambulanze del 118, è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per estrarre i feriti dalle vetture, mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dei mezzi incidentati.

La viabilità della zona turistica di Rimini ha subito pesanti ripercussioni. Viale Regina Elena è rimasto chiuso per oltre due ore, con deviazioni obbligatorie e traffico congestionato su tutte le arterie parallele e di accesso al lungomare. Numerosi turisti e residenti si sono trovati bloccati lungo le strade limitrofe, con rallentamenti che si sono protratti fino a tarda mattinata.

Il corpo senza vita di Fabio Fiorani è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni sarà fissata la data dei funerali. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e stabilire con precisione le responsabilità di questo tragico schianto che ha tolto la vita a un automobilista.

Lorenzo Muccioli