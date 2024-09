Schianto sul Titano . Perde il controllo mentre va in moto . Muore a 78 anni

Sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in sella ad una moto Bmw di grossa cilindrata, forse perdendo i sensi e finendo fuori strada contro un paletto. Stando ai primi accertamenti, potrebbe essere questa la causa (ma la dinamica dovrà comunque essere approfondita ulteriormente) dell’incidente mortale costato la vita al sammarinese Quarto Gasperoni, 78 anni. Lo schianto fatale si è verificato ieri a San Marino, poco dopo le 11, lungo la corsia ascendente della superstrada, a Domagnano, in prossimità della nuova rotatoria che precede il rettilineo di fronte all’ex Symbol. Sul posto è accorsa a sirene spiegate un’ambulanza. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il 78enne nella speranza di potergli salvare la vita. Dopo alcuni interminabili minuti e dopo una serie di disperati tentativi di far ripartire il suo cuore (durati quasi mezzora), non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato. Quest’ultimo, ieri mattina, stava partecipando alla nuova edizione del Giro dei Castelli in moto organizzata dal Motoclub Pennarossa, evento dedicato alla memoria dell’ex ambasciatore Maurizio Giacomini, scomparso nel marzo scorso. Da sempre grande appassionato di due ruote, Gasperoni ieri mattina si era messo alla guida di una Bmw R1200 GS e quando si è verificato l’incidente stava procedendo in salita da Fiorina verso Borgo Maggiore. Aveva appena superato la curva e stava per raggiungere la rotatoria. Ancora da stabilire con precisione la dinamica dell’episodio. Una coppia di turisti stranieri, che seguiva la moto di Gasperoni in auto, ha riferito alle autorità di aver visto il 78enne compiere una sbandata e poi uscire di strada andando a sbattere contro un delimitatore stradale, prima di rovinare sull’asfalto. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro. Non si è escludere che Gasperoni sia stato colto da un malore mentre si trovava in sella alla Bmw. Malore che lo avrebbe poi portato a perdere il controllo del bolide. Il compito di stabilire con esattezza come si sono svolti i fatti spetta comunque alla Polizia civile di San Marino intervenuta sul posto con alcune pattuglie insieme alla Gendarmeria e alla Guardia di Rocca. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e consentire alle forze dell’ordine di occuparsi dei rilievi, la strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico. Come prevede la prassi, verrà aperto un fascicolo d’indagine da parte della magistratura, per accertare le cause. Gasperoni, soprannominato da molti "Burio", lascia la moglie, una figlia e due figli, entrambi ex calciatori della nazionale sammarinese.