Schianto sulla Marecchiese Morto centauro 63enne

Si chiamava Claudio Caldari, il centauro riminese di 63 anni morto alla vigilia di Capodanno lungo la Marecchiese, all’altezza di Ponte Messa di Pennabilli. È nell’alta Valmarecchia, lungo quella strada sempre più spesso apostrofata come ’maledetta’, che il 2022 ha mietuto la propria ultima vittima della strada sul territorio riminese, quando alle 13.40 circa del 31 dicembre il centauro di 63 anni stava procedendo a bordo della propria moto in direzione Badia Tedalda. Una marcia che però si è arrestata come la vita dell’uomo all’improvviso, all’altezza del civico 69, quando per cause ancora in via di determinazione da parte degli agenti della Polstrada, intervenuti con il personale del distaccamento di Novafeltria, la motocicletta si è schiantata a seguito di un incidente avvenuto con un’automobile, un Opel Coupé, che si stava immettendo nella Marecchiese e proveniva dalla strada che porta alla Pieve Romanica.

Terribile il colpo che ha sbalzato il centauro, mentre il conducente dell’automobile, un 43enne di Casteldelci, ha subito arrestato la marcia – secondo la ricostruzione della polizia – ed è sceso dalla vettura per prestare soccorso al 63enne, salvo poi essere colto da un malore, probabilmente per lo choc, per cui è stato necessario il successivo trasporto all’ospedale Infermi di Rimini, in codice di media gravità.

Per Claudio Caldari – che era un appassionato di triathlon con partecipazione a vari sprint del territorio negli anni – invece non c’è stato purtroppo nulla da fare. Non sono bastati gli immediati soccorsi dei sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’automedica. L’uomo è morto a seguito delle gravissime ferite riportate nello schianto. Per eseguire i rilievi del caso inoltre gli agenti della Polstrada sono stati costretti a deviare il traffico lungo la Marecchiese per alcune ore.

Adesso, è molto probabile si vada verso l’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, per verificare fino in fondo la dinamica che ha portato alla morte del 63enne riminese lungo quella strada maledetta. A poche ore dal Capodanno.

Francesco Zuppiroli