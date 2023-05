Schianto sulla statale Furgone contro scooter Due persone ferite in gravi condizioni

di Francesco Zuppiroli

La strada fa ancora male. Questa volta a rischiare grosso, tanto da non essere ancora fuori pericolo, sono stati un uomo di 41 anni residente a Riccione e una donna di 44 riminese. I due ieri pomeriggio intorno alle 15 infatti stavano percorrendo, secondo le prime ricostruzioni delle dinamica dell’incidente che li ha coinvolti, la Statale 16 su due carreggiate opposte quando, all’altezza di via Musiani, per cause ancora in corso di accertamento ma che pare possano ricondursi a un problema neurologico accusato dal 41enne il furgoncino Dacia alla cui guida si trovava l’uomo riccionese ha sbandato invadendo l’altra corsia.

Lì dove in direzione Ravenna stava appunto sopraggiungendo la riminese di 44 anni alla guida del proprio scooter Scarabeo Aprilia. La donna si sarebbe ritrovata di fronte l’altro veicolo senza possibilità di evitarlo, andando così a centrare frontalmente il furgoncino prima di venire sbalzata via dallo scooter e impattare poi violentemente contro l’asfalto della strada Statale. Il Dacia Dokker invece, ha proseguito la marcia andando a sbattere contro un cancello nelle vicinanze, per poi essere rimbalzato e terminare la propria corsa nel mezzo della carreggiata.

Lo schianto è apparso sin da subito molto grave e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi di rito, unitamente al personale del 118. I sanitari sono ricorsi anche all’elisoccorso, con il quale il 41enne è stato trasportato d’urgenza e in condizioni di massima gravità all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Non è chiaro ancora cosa sia stato a provocare il presunto sbandamento, forse un ictus o un attacco epilettico. Condizioni gravi anche quelle in cui è risultata essere la 44enne riminese. La donna infatti avrebbe riportato diverse contusioni e un trauma toracico che ha obbligato i sanitari a trasferirla anch’ella al ’Bufalini’ di Cesena in codice di massima gravità. Entrambi i feriti, stando all’ultimo aggiornamento di ieri sera, si trovano al nosocomio cesenate in rianimazione con prognosi riservata e in condizioni critiche. Stando a quanto si apprende, mentre però la 44enne sarebbe rimasta cosciente durante i soccorsi sul posto, il 41enne avrebbe perso conoscenza.

Lo scontro violento, oltre ai rilivevi del caso, ha costretto la polizia stradale anche a regolare un traffico congestionato per la durata dell’intervento delle forze dell’ordine lungo il tratto dell’arteria stradale che taglia il cuore di Rimini.