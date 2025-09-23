Schianto tra auto e moto: grave centauro

Gravissimo incidente domenica pomeriggio lungo via Montescudo, all’altezza dell’incrocio con via del Colle, nella zona di Ospedaletto di Coriano. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto con targa italiana, proveniente da Rimini e diretta verso monte, giunta in prossimità dell’incrocio ha svoltato a destra per immettersi nella laterale. Proprio in quell’istante stava sopraggiungendo un ragazzo a bordo di una moto Honda SH. L’impatto è stato violentissimo e inevitabile: lo scooter ha sfondato la portiera del veicolo e il motociclista è stato scaraventato a terra, riportando ferite di estrema gravità. La scena è stata drammatica. I primi automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: i soccorritori hanno tentato a lungo di stabilizzarlo, intubandolo e sedandolo sul posto. Nel frattempo, vista la gravità del quadro clinico, è stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Ravenna, atterrato poco distante dal luogo dell’impatto per caricare il ferito e trasferirlo d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Qui il motociclista è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno ricoverato in prognosi riservata. La zona dell’incidente è stata immediatamente transennata dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il traffico lungo via Montescudo ha subito forti rallentamenti e la circolazione è stata regolata per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. L’auto coinvolta, con la portiera distrutta, è rimasta ferma a bordo strada fino alla conclusione degli accertamenti, mentre la moto è stata recuperata gravemente danneggiata. Un impatto frontale tra due mezzi così diversi per peso e protezione ha avuto conseguenze devastanti.