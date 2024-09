Schianto tra auto e moto. Un ferito grave

Un brutto incidente si è verificato ieri, attorno alle 16, all’incrocio tra le vie Cappellini e Gioia, a Marina centro. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni, che viaggiava in sella ad una moto Yamaha. Rimasto ferito nello scontro con una macchina, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118 è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, atterrata per l’occasione nella rotonda del Grand Hotel, in piazzale Fellini, davanti agli occhi di decine e decine di persone. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Rimini, a cui sono stati affidati i rilievi. L’auto, una Citroen C3 che procedeva da mare in direzione monte, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è entrata in contatto con la moto. Il 48enne ha perso il controllo del bolide venendo sbalzato dalla sella e finendo a terra. L’allarme è scattato immediatamente facendo accorrere a sirene spiegate i mezzi di soccorso del 118. Praticamente illesa, invece, la conducente dell’auto, una donna di 56 anni. Le condizioni del centauro hanno fatto subito temere il peggio e per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata proprio nella rotatoria sita davanti al Grand Hotel. Una volta portato a bordo il ferito, l’elicottero è ripartito in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena dove il 48enne è stato ricoverato con il codice di massima gravità. Fino a ieri le sue condizioni erano gravi ma stabili.

Foto Migliorini