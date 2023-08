Schianto tra due auto a Coriano Ferite 5 persone, di cui due bimbi

Una mattinata di paura, ieri alle 12.30 circa, in via Montescudo in località Pian della Pieve, nel comune di Coriano, dove una Fiat Panda e una Seicento si sono scontrate violentemente. Nello schianto sono rimaste coinvolte e ferite cinque persone in tutto, di cui anche due minorenni. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dello schianto, le due auto si sarebbero scontrate a seguito di una mancata precedenza e all’arrivo dei soccorsi tutte le persone a bordo erano ancora dentro i veicoli. I sanitari del 118 hanno quindi medicato sul posto i feriti, per poi trasferirli a scopo precauzionale al trauma center del Bufalini. Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco e la municipale di Riccione per i rilievi del caso. (foto Migliorini)