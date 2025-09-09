Schianto tra moto e auto: tre feriti gravi al ’Bufalini’ e Marecchiese in tilt

Tre persone ferite e traffico in tilt per buona parte della mattinata. È il bilancio del grave incidente tra auto e moto avvenuto ieri sulla Marecchiese nei pressi dell’incrocio di San Martino dei Mulini a Santarcangelo. Intorno alle 9 una moto, con in sella un uomo di 48 anni e la moglie, si è scontrata con una Renault Clio guidata da una donna senegalese che, stando a una prima ricostruzione, stava uscendo da via Lega per immettersi in direzione Rimini. L’impatto è stato violentissimo. Moglie e marito sono finiti a terra riportando diverse ferite. Ad avere la peggio la donna, portata in ospedale con l’elicottero. Ferita anche la conducente della Clio. Tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso del ’Bufalini’ a Cesena per le cure e gli accertamenti del caso: per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, insieme ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia locale di Santarcangelo, che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico. Sul posto anche le squadre Anas che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. La dinamica dello scontro è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno sentito alcuni testimoni e stanno facendo accertamenti.

Il tratto dov’è avvenuto l’incidente, all’altezza dell’ufficio delle Poste, è uno di quelli particolarmente trafficati della Marecchiese, dove già in passato si sono purtroppo registrati degli incidenti. Le conseguenze del sinistro sulla viabilità sono state pesanti, vista anche l’ora. La Statale 258 è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie: i veicoli diretti a Rimini sono stati reindirizzati sulla Sp 49, mentre quelli verso Novafeltria hanno dovuto percorrere via Savina. Inevitabili le lunghe code, con automobilisti bloccati in attesa e rallentamenti che si sono protratti fino alla tarda mattinata, in un orario in cui la Marecchiese è particolarmente frequentate soprattutto da persone dirette al lavoro. Disagi anche per i residenti e le attività della zona, che hanno dovuto fare i conti con il traffico deviato sulle strade secondarie. La riapertura del tratto è avvenuta in tarda mattinata, terminati i soccorsi e i rilievi.