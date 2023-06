Schianto tra scooter e suv Un 23enne in gravi condizioni

Prima lo scontro frontale, poi la carambola pazzesca e la corsa in ospedale per scongiurare il peggio. È stata sfiorata la tragedia ieri mattina a Riccione, quando alle 9.30 circa in viale San Lorenzo si è verificato un tremendo schianto tra uno scooter Scarabeo e un’Audi. I due veicoli, alla cui guida rispettivamente si trovavano un 23enne residente a Misano e un 39enne sammarinese, stavano percorrendo il viale in sensi di marcia opposti, quando all’altezza del ponticello sul Marano qualcosa è andato storto.

Secondo le prime ricostruzioni eseguite sul posto dagli agenti della polizia locale di Riccione intervenuti, il giovane scooterista si trovava sul ponticello di viale San Lorenzo, aveva oltrepassato i paletti e si dirigeva da viale San Lorenzo a viale Piemonte, mentre il conducente dell’auto stava viaggiando appunto in senso opposto. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati e il 23enne è stato sbalzato dallo scooter finendo sull’asfalto. Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, durante il cui intervento il ferito è sempre rimasto cosciente ed è stato quindi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena tramite l’elisoccorso con codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita. Il conducente dell’Audi, invece, è rimasto illeso.