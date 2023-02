Schierati quaranta vigili per cancellare l’incrocio

Un esercito di vigili per evitare ingorghi nel primo vero giorno di lavori per realizzare la maxi rotonda che nascerà all’incrocio tra la statale 16 e la consolare per San Marino. Da venerdì sera l’incrocio non c’è più. Chi proviene da San Marino e chi dalla zona mare lungo via Repubblica, non può più attraversare la statale 16. Ieri, grazie anche al fatto che era un sabato senza particolare eventi in zona, i disagi sono stati limitati. Oggi dovrebbe ripetersi lo stesso canovaccio mentre domani sarà il primo vero banco di prova visto il ritorno del traffico di chi va al lavoro nelle ore di punta e quello scolastico.

Da domani mattina il semaforo che dettava i tempi dell’incrocio verrà rimosso e chi procederà sulla statale non avrà più alcun ostacolo fino ala successiva rotonda. Coloro che arrivano da San Marino lungo la consolare avranno l’unica possibilità di utilizzare la nuova bretella che li condurrà alla rotonda tra la Ss16 e la via Montescudo.

Ieri gli agenti hanno vigilato non solo nella zona dell’incrocio, ma anche nelle aree che avrebbero potuto andare in sofferenza quali la rotonda tra la Ss16 e via della Fiera e la statale e la via Montescudo. Un dispiegamento importante con una quarantina di agenti e diverse pattuglie a muoversi sulle strade per verificare la situazione del traffico.

Per gli automobilisti che provengono dalla zona mare lungo via Repubblica, sarà consentita solo la svolta lungo la via Euterpe. Chi volesse andare in direzione San Marino dovrà poi imboccare via della fiera in direzione monte.