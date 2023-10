Schizzano i costi per le asfaltature. Manutenzione sempre più ‘salata’

Da un lato i rincari pesantissimi dei materiali primari utilizzati per la riasfaltatura e la manutenzione delle strade, dall’altro il forte deterioramento causato dai ripetuti eventi meteo eccezionali che si sono verificati nell’ultimo anno, portano gli investimenti per la manutenzione stradale ordinaria e straordinaria letteralmente... alle stelle. Un incremento di circa il cinquanta per cento rispetto a quanto stanziato negli ultimi anni dal Comune di Bellaria Igea Marina. Che si è trovato a dover apporre modifiche al Piano triennale delle opere approvate nell’ultimo consiglio comunale (si veda anche l’articolo sopra). Per la manutenzione stradale, a fronte dei ’consueti’ 300mila euro, la somma stanziata è salita a quota 445mila. Un incremento significativo, osserva l’amministrazione comunale. "La volontà è quella di fare sempre di più in ottica di manutenzione delle strade e sicurezza delle stesse – spiegano dal palazzo comunale –, nonostante l’incremento dei costi specifici legati a questo settore. E l’aumento dei costi è derivante anche dagli ammaloramenti maggiori dei manti a causa dei fenomeni atmosferici straordinari degli ultimi dodici mesi in particolare".

Terza modifica al bilancio è relativa a lavori allo stadio comunale Enrico Nanni. Dove era già prevista la realizzazione di un nuovo manto erboso sintetico. Per il quale erano destinati fondi per 500mila euro. La recente uscita del bando ’Sport e periferie’ ha reso disponibili ulteriori risorse. È stato ridefinito il progetto iniziale, estendendolo anche alla riqualificazione di spogliatoi e impianto di illuminazione, per un milione di euro di investimenti.