Schlein contro il governo: "La coperta è corta"

Dal conflitto tra Palestina e Israele al salario minimo fino ad arrivare all’alluvione. In mezzo, diversi affondi rivolti alla premier Meloni. Con un lungo intervento a tutto campo, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha concluso, in collegamento ieri mattina con il cinema Fulgor, la quarta Festa nazionale Dems. Tra gli interventi anche quelli di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna, e del deputato Andrea Orlando. Nelle parole che Schlein ha riservato alla platea riminese, c’è stato spazio per alcune considerazioni sui danni causati dall’alluvione del maggio scorso. "E’ stata dimenticata. E’ incredibile che dopo le promesse e le passerelle del governo ancora non si siano visti i ristori al 100%".

Quanto al salario minimo, "è una battaglia di civiltà che guarda negli occhi tre milioni di lavoratori poveri. Ho parlato con lavoratori che guadagnano 5,16 euro l’ora: non è giusto e accettabile in una Repubblica fondata sul lavoro". E sulla manovra: "E’ vero che la coperta è corta, ma la coperta l’ha voluta accorciare il governo perché anziché parlare di lotta all’evasione fiscale ha fatto i condoni: lavorano così, contrastano i poveri anziché contrastare la povertà". Governo che è stato bersaglio di diverse frecciate. "Noi dobbiamo tenere al centro i bisogni delle persone. Il Pd lo sta facendo. Non solo sulla questione del lavoro ma anche nella difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica". A tracciare un bilancio dell’evento riminese è Emma Petitti, che parla di "tre giornate ricche di confronto, approfondimento, contributi e riflessioni, utili per l’azione del Partito Democratico". "E’ necessario cambiare lo stato delle cose presenti. E questo senso lo dà la politica a partire dai bisogni materiali e sociali delle persone", è l’appello che arriva dalla presidente dell’Assemblea legislativa. Tornata a sua volta sul tema dell’alluvione. "Penso che un’altra battaglia da fare sia quella accanto ai sindaci romagnoli che rivendicano i ristori per l’alluvione, per le imprese e le famiglie. Non si è visto ancora un euro dal governo nazionale. Le uniche risorse sono quelle anticipate dai sindaci con la procedura della somma urgenza. Insieme ai loro sindaci, i cittadini chiedono di non essere dimenticati". "Dobbiamo ripartire dalla coalizione del Pnrr - ha detto Orlando nel suo intervento - perché lì dentro c’è un profilo europeo, c’è la conquista di un obiettivo, ci sono le transizioni, e il fatto che lo vogliono smontare non è solo incapacità, è il fatto che quel disegno è in contrasto con la loro idea di società e di modello di sviluppo".