Schlein tra i suoi tifosi "Il clima nel Pd è cambiato"

E’ stata, con la Meloni, la protagonista del congresso della Cgil a Rimini. E giovedì al Palas la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il confronto con il leader del M5s Giuseppe Conte, il fondatore di Azione Carlo Calenda e Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, ha trovato tempo per incontrare i fedelissimi riminesi che l’hanno sostenuta alle primarie. Presenti all’incontro i membri del comitato che sosteneva la Schlein, la presidente del consiglio regionale Emma Petitti, la vice sindaca Chiara Bellini e anche il segretario provinciale Pd Filippo Sacchetti. Doveva esserci anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, che però poi (a causa del ritardo della Schlein) è andato via prima. La Schlein ha ribadito a tutti che "il Pd è più vivo e forte che mai, ed è qui per mettere insieme le nostre battaglie per la scuola pubblica, la sanità pubblica, il salario minimo, il lavoro dignitoso, per la transizione climatica. Con gli altri partiti sono emerse differenze, ma è giusto sia così". Poi il messaggio a tutti i presenti, compreso l’ex ministro Andrea Orlando (arrivato per un saluto), per "una rinnovata unità nel partito. Siamo in una fase bella, secondo me è cambiato il clima, lo vedo girando per il paese, abbiamo dato uno spaccato di un partito che si rinnova, con la partecipazione di tante donne e tanti giovani"".

Unità che sembra incrinarsi tra le liste civiche ’Coraggiosa’, ispirate proprio da Elly Schlein. Oggi a Riccione si terrà l’incontro tra vari gruppi di ’Coraggiosa’ per capire cosa fare, ora che Schlein è al timone del Pd. "Un incontro convocato senza autorità – attacca Marco Tonti, il consigliere di Rimini Coraggiosa – da persone che in privato negano di rappresentare ’Coraggiosa’".