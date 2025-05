School Band, il gruppo musicale formato da insegnanti e alunni

Dal 2019 la scuola media di San Marino ha un gruppo musicale formato da insegnanti e alunni: la School Band. Partita quasi per gioco, oggi è una realtà affermata. Abbiamo intervistato il prof Pasquale, uno dei fondatori.

Perché avete dato vita alla School Band? "Penso sia un’occasione per i ragazzi di vivere la scuola e la musica in modo diverso. Amo la musica rock in ogni sua forma e la School Band è un buon modo di trasmettere alle nuove generazioni un genere che altrimenti pochi conoscono".

Quando nasce la sua passione per la musica? "Dalle elementari ascoltavo band pop-rock come i Beatles. Dalle medie ho iniziato a scoprire l’hard rock e il grunge dei ‘90. Devo molto a una cerchia di amici con cui condividevo questa passione: passavamo pomeriggi e serate a suonare e ad ascoltare album".

Quanti fanno parte della band? "Quest’anno 33 alunni e 6 insegnanti". L’intervista ha coinvolto anche due nostri compagni che suonano nella band.

Perché avete deciso di far parte della School Band? M risponde: "Perché suonavo la chitarra e volevo conoscere nuove persone".

Cosa vi piace della School Band? "Si sta tutti insieme e non ci si divide mai. Mi piacciono molto anche i concerti che facciamo alla fine del primo e secondo quadrimestre". "La School Band è molto libera e non è un impegno pesante. Mi piace molto stare con gli amici e suonare brani".

Che cosa fate all’interno della School Band? "Si ride, ci si diverte, impariamo e suoniamo".

Martina Baldazzi e Daniel Palazzi, III G