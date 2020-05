Rimini, 30 maggio 2020 - Tra i 25 giovani scienziati di tutto il mondo ’arruolati’ dal World Economic Forum c’è anche lui. E’ l’unico italiano, anche se per trovare fortuna è stato costretto (come tanti altri ragazzi di talento) a trasferirsi all’estero. "Ma la mia terra mi manca: quando vado a correre indosso sempre la maglia del Rimini", confessa Nicola Gasparini. Trentun anni, riminese doc, dallo scorso settembre ricercatore all’Imperial college di Londra, Gasparini fa parte del gruppo di 25 studiosi che il World Economic Forum ha scelto per sostenere progetti di ricerca e sviluppo. "Non vediamo l’ora di lavorare con questi giovani scienziati. Perché il mondo ha bisogno di loro, adesso più che mai, e continuerà ad averne bisogno anche nell’epoca post Covid-19", ha spiegato nei giorni scorsi Alice Hazelton, la responsabile del programma scienza e società del World Economic Forum.

Gasparini, che cosa si prova a far parte dell’elité della scienza mondiale?

"Mi sono emozionato, inutile nasconderlo. E provo grande orgoglio: sono l’unico italiano. Porto un po’ di tricolore in un gruppo di giovani scienziati impegnati su progetti importanti per il benessere e lo sviluppo mondiali. Ci confronteremo per i prossimi tre anni, e non appena terminerà l’emergenza Covid-19 speriamo di poterci ritrovare tutti insieme anche a Davos (in Svizzera, dove ha sede la convention annuale del World Economic Forum, ndr )".

Qual’è il progetto di cui si occuperà?

"Ho creato insieme ad altri ricercatori un gruppo di lavoro che sta mettendo a punto una retina artificiale, per aiutare chi ha problemi di vista. Adesso, grazie al World Economic Forum, avrò la possibilità di raccontare meglio i progressi di questa nuova tecnologia e di svilupparla. Quella che mi è stata data è una grande opportunità".

Come tanti altri giovani ‘cervelli’ italiani, anche lei è stato costretto a emigrare per proseguire le ricerche. Spera di ritornare prima o poi a casa?

"Non è solo una speranza, è uno dei miei obiettivi. Dopo la laurea in chimica a Bologna, ho girato tanto. Prima il dottorato a Norimberga, poi nel 2017 mi sono trasferito in Arabia Saudita. Ho passato due anni lavorando presso all’università internazionale per la scienza e tecnologia saudita, e ho fondato una startup per la realizzazione di pannelli fotovoltaici trasparenti. Nel 2019 è arrivata la chiamata all’Imperial college di Londra, dove ho un contratto da ricercatore. Il mio presente è in Inghilterra, ma sogno un futuro in Italia".

In Inghilterra il lockdown sta andando avanti: com’è la situazione?

"E’ ancora piuttosto pesante, rispetto all’Italia. Sono costretto a lavorare da casa, trascorro le giornate tra una videoconferenza e l’altra. Il primo incontro del World Economic Forum era previsto a Pechino, in questi giorni: naturalmente tutto rinviato. Da mesi non torno a casa, per vedere la famiglia e gli amici".

Come combatte la nostalgia per Rimini?

"Io e la mia ragazza, riminese anche lei (lavora come architetto) abbiamo portato un po’ di riminesità a Londra. Almeno una o due volte a settimana cuciniamo la piadina. E quando vado a correre lo faccio sempre indossando la maglia del Rimini".