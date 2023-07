Scintille di Arte e Musica, Lunedì sera a Misano con Roberto De Marchi

Proseguono gli appuntamenti del lunedì sera con Scintille, la kermesse promossa dal Comune di Misano con la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, che fino al 31 luglio anima piazza della Repubblica con arti circensi, teatro per ragazzi, bolle di sapone giganti e acrobazie con il fuoco. Domani Roberto De Marchi stupirà con lo street show In cammino, uno spettacolo in cui la giocoleria, l’improvvisazione clownesca e la magia saranno solo pretesti per strappare una risata e per comunicare agli altri la propria visione della realta. Prima dello spettacolo i riflettori saranno puntati sulla banda 21Rulli, una banda musicale itinerante nata dalla collaborazione tra banda Rulli Frulli e Cuore21. Un progetto di integrazione ed inclusione rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 30 anni con differenti abilità, che a Misano si esibirà in edizione marching band. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.