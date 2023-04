Scintille in aula sugli investimenti "Più soldi per sicurezza e verde"

È tempo di bilanci anche a Santarcangelo. L’altra sera in consiglio sono stati discussi e approvati il rendiconto del 2022 e il bilancio preventivo per il triennio 2023-2025. Per quanto riguarda il 2022, il bilancio chiude con un avanzo di circa 3,6 milioni di euro. Nell’analizzare conti, l’assessore Emanuele Zangoli ha sottolineato come "a fronte di un programma di lavori pubblici sempre più consistente, il debito si è ridotto perché gran parte degli investimenti è finanziata da altri enti e da oneri di urbanizzazione". Inoltre "rimane costante la lotta all’evasione". Semaforo verde anche per il bilancio triennale 2023-2025 e per le modifiche al piano dei lavori pubblici.

Le critiche ai conti del Comune e - in particolare - al rendiconto del 2022 non sono mancate dalla minoranza. Non fa sconti Barnaba Borghini di Bene in comune, che invoca più risorse per il verde pubblico ("basta fare un giro in via del Tiglio dove ci sono tanti nuovi alberi lasciati in stato di abbandono"), e torna a strigliare il Comune sui ritardi dei lavori della scuola di Canonica. Borghini chiede poi di potenziare "la polizia locale, con più turni (anche di notte), e di aumentare il numero di telecamere". Critiche anche da Gabriele Stanchini (Lega) e da Jenny Dolci (Bene in comune) Per il capogruppo del Pd Paola Donini "ci aspettavamo un contributo diverso dalla minoranza, con proposte alternative...". Critiche respinte al mittente dalla minoranza.

In consiglio si è anche discussa la variante urbanistica per consentire al Consorzio di Bonifica di portare avanti il progetto di recupero dei laghi sul fiume Marecchia. L’intervento, che ha ottenuto 15 milioni dal Pnrr, servirà ad accumulare l’acqua del Marecchia in autunno e in inverno nei laghi Santarini e Azzurro per far fronte alla siccità.