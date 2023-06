Scintille in piazza con ‘Belle bolle’

Domani sera torna ‘Scintille’, la kermesse promossa dal Comune di Misano con la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, dedicata a un pubblico di ogni età. Fino al 31 luglio, ogni lunedì, piazza della Repubblica si anima con arti circensi, teatro per ragazzi, bolle di sapone giganti e acrobazie con il fuoco. Il terzo appuntamento, in programma domani, vedrà protagonista il Teatro Moro da Salzano con Belle Bolle, uno spettacolo elegante e metaforico in cui i protagonisti sono le bolle di sapone e la musica. Un vero e proprio show che incanta gli occhi e rilassa al mente. Ingresso libero.