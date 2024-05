Scintille tra i candidati su locali e sicurezza . Parcheggi, tutti d’accordo: "Ne servono di più"

È stato il primo, e probabilmente non sarà l’ultimo. Sala piena ieri alla biblioteca di Santarcangelo, per il dibattito tra i tre candidati sindaci organizzato dalla Confesercenti, per discutere di commercio, viabilità e parcheggi, sicurezza. Luigi Berlati (candidato del centrodestra), Barnaba Borghini (Alleanza civica), Filippo Sacchetti (centrosinistra) hanno risposto alle 6 domande preparate per loro, snocciolando il loro programma sui vari temi. L’argomento che ha rotto il ghiaccio è stato quello legato alle attività commerciali e soprattutto alle risorse da mettere in campo per sostenerle. Da Berlati arriva il ’no’ secco alla realizzazione di centri commerciali. "È necessario favorire uno sviluppo maggiore dei negozi e delle attività del centro". È d’accordo con lui Borghini, che propone di "inserire sgravi fiscali per i commercianti". "La qualità urbana – aggiunge Sacchetti – va garantita per tutti i residenti che abitano nelle zone centrali di Santarcangelo". La viabilità è stato un altro aspetto fondamentale. Così come i parcheggi. E tutti e tre i candidati concordano: servono più posti auto a Santarcangelo. La parola d’ordine, per Sacchetti è "pedonalizzazione delle aree urbane, ma senza dimenticare la creazione di nuovi stalli". Il parcheggio Francolini, invece, è lo spazio individuato da Borghini per creare nuovi posti auto sotterranei, "pedonalizzando invece interamente la piazza Marini". Berlati lancia il suo piano per decongestionare il traffico e raggiungere facilmente le attività commerciali del centro e migliorare l’accessibilità a Santarcangelo in occasion delle fiere. Su queste ultime Sacchetti e Berlati sono d’accordo: occorre un tavolo di confronto coi cittadini per andare incontro alle esigente di tutti. È l’artigianato tipico la ricetta proposta da Borghini: occorre creare eventi e fiere che abbiano al centro la cultura locale. Sulla sicurezza Sacchetti e Borghini parlano la stessa lingua: per entrambi vanno implementatI sia l’attuale sistema della videosorveglianza sia i controlli, in particolare di sera e di notte. Per garantire più sicurezza, aggiunge Berlati, "va implementato il corpo della polizia locale di Santarcangelo".

Nel dibattito non manca l’attenzione alle frazioni di Santarcangelo, che non devono essere dimenticate. "Servono degli sgravi fiscali per le attività commerciali delle frazioni", dice Borghini. Stessa linea quella di Berlati. Sacchetti rilancia e sottolinea: "Dobbiamo continuare a riqualificare la via Emilia per favorire gli spostamenti da e per i territori limitrofi". Per quanto riguarda il turismo, secondo i tre candidati a Santarcangelo va incentivato un sistema ricettivo diffuso. "Aumentiamo i posti letto senza dimenticare la tipicità dei territori", osserva Berlati. Per Borghini va rilanciato "il cicloturismo" e anche il turismo legato alla natura. E Sacchetti ’avverte’: "Abbiamo bisogno di strutture ricettive non solo in centro storico, ma anche altrove".

Federico Tommasini