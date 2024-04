Sciopero alla Cotes: in ballo stipendi e Tfr

Lo sciopero alla Cotes è riuscito, dicono dalla Fiom Cgil. "L’auspicio è che si possano riattivare i contatti con l’azienda – premette Franco Rossi della Fiom -. In alternativa continueremo con tutte le azioni consentite dalla norme vigenti". Tradotto, lo scontro è appena agli inizi, soprattutto dopo la nota dell’azienda che ha contestato duramente i sindacati accusandoli di essere i responsabili dello stop all’accordo che si era trovato tra le parti.

La risposta della Fiom e dei dipendenti è stato lo sciopero di ieri che "ha visto la piena adesione da parte dei lavoratori della sede di Rimini, in via Pomposa, ed anche di quello di Perugia, i due italiani dell’azienda che ha sede a San Marino". I cantieri in cui ancora opera Cotes sono rimasti fermi. Questo il segnale dato dalla Fiom dopo il congelamento dei rapporti tra le parti. "Le accuse dell’azienda non hanno senso – riprende Rossi –. Ci contestano che il sindacato non ha frenato i licenziamenti. Da quando il sindacato impedisce a un lavoratore di cercare un altro impiego dopo che l’azienda ha comunicato la cessazione dell’attività? Ricordo che la comunicazione è arrivata a febbraio. Ci siamo subito mossi ed eravamo arrivati a un accordo che avrebbe tutelato i dipendenti, ma il 25 marzo l’azienda ha bloccato tutto, senza chiarire le proprie motivazioni e intenzioni". In ballo ci sono stipendi, la speranza della cassa integrazione e i trattamenti di fine rapporto. "Avevamo anche trovato la soluzione per rateizzare i Tfr che ammontano a circa un milione di euro. Ora è tutto fermo e il tempo non ci aiuta".

A preoccupare il sindacato è "il plafond del governo per la cassa integrazione. Non è infinito, dunque non è detto che presentando domanda al ministero tra settimane o mesi ci sia la garanzia della casa integrazione". A preoccupare il sindacato, dunque, è il ricorso da parte delle aziende all’ammortizzatore sociale che nei primi mesi di quest’anno è raddoppiato nel riminese rispetto al medesimo periodo di un anno fa.

a. ol.