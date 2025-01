Sciopero all’Einaudi. Problema alle fogne. Aria pesante in classe, gli studenti non entrano

"Noi non entriamo, c’è troppa puzza". Lo hanno detto e fatto circa un centinaio di studenti dell’istituto Einaudi di Viserba. La protesta è andata in scena ieri mattina. Uno sorta di sciopero improvvisato per contestare le condizioni igieniche dell’istituto. Ci sono stati anche momenti di tensione con cassonetti ribaltati esterni all’edificio, che hanno portato la dirigenza scolastica a chiamare le forze dell’ordine.

Aria pesante all’Einaudi, e non da ieri. Gli studenti hanno sottolineato ancora una volta come fosse oggettivamente difficile stare tutte le mattine nell’edificio nonostante un persistente odore di fognatura. "Questo è vero – conferma la dirigente scolastica dell’istituto, Daniela Massimiliani -. C’è un forte fetore di liquami, una situazione che si protrae da circa un mese e mezzo e per la quale abbiamo sollecitato la Provincia a intervenire. Non è un problema del solo Einaudi, ma anche del Serpieri che si trova qui a fianco. Le segnalazioni hanno portato la Provincia a intervenire. Ci è appena giunta la comunicazione che nella giornata di domani (oggi per chi legge ndr) arriveranno gli operai per effettuare degli savi nell’area esterna". La squadra inviata sul posto dovrà ‘liberare’ la condotta fognaria.

"Nelle scorse settimane - ammette la Provincia - sono stati effettuati verifiche e interventi sulla rete fognaria dell’area esterna agli immobili, a seguito di diversi episodi di otturazione di parti della rete, principalmente dovuti a materiali estranei rinvenuti all’interno delle tubazioni, delle vasche biologiche e dei gruppi pompe di sollevamento. Gli intasamenti hanno provocato sovrapressioni e danneggiato la rete in alcune posizioni, oggi riparate". Quanto fatto non è stato sufficiente ad eliminare il fetore. "Il 20 gennaio - aggiungono dagli uffici provinciali -, è stata rilevata un’ulteriore porzione di tubazione ostruita, che si trova nell’area verde del Serpieri, e non consente di effettuare l’aspirazione e lo smaltimento dei liquidi accumulati nell’interrato al di sotto dell’edificio".

Una situazione insostenibile per gli studenti che ieri hanno deciso di dire basta e starsene fuori, "ma l’iniziativa non era supportata dai rappresentanti di istituto - sottolinea la dirigente - che ne hanno preso le distanze, ed erano all’intero della scuola".

Non c’è solo la puzza di fogna tra le lamentele degli studenti. Ci sono altre due situazioni contestate. Una di queste si riferisce a una porta di sicurezza chiusa con una catena, dunque molto poco ‘sicura’ in caso di emergenza. "Questo è vero - riprende la dirigente -, si torva nella palestra. Ma è al momento così perché rotta, attendiamo la sua riparazione". Infine ci sono i bagni che per ragazzi e ragazze sarebbero sporchi e in condizioni poco dignitose. Su questo lo scontro con la dirigente è totale. "Prima di tutto nessuno mi ha segnalato, e nemmeno ai due vice presidi, una situazione del genere. Seconda cosa giusto mercoledì è venuta una commissione dell’Ausl per un sopralluogo nell’edificio e non ha trovato nulla da segnalare a parte la puzza proveniente dalle fogne". Infine i cassonetti ribaltati all’esterno dell’istituto. "Per quanto accaduto abbiamo chiamato la questura. Ci sta la protesta e il confronto, ma non episodi simili. Spiace che si siano verificati".

Andrea Oliva