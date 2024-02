Sciopero bancari:: "Silenzio assordante dalle direzioni e da Abs"

"Un silenzio assordante dalle direzioni delle banche e da Abs". I dipendenti degli istituti di credito non hanno intenzione di fermare lo sciopero. "San Marino – spiegano dai sindacati – sta vivendo una situazione che rasenta l’incredibile e che dimostra la mancanza di volontà dei vertici delle banche e dell’Abs di confrontarsi immediatamente e risolvere celermente ed in maniera dignitosa ed accettabile la vertenza relativa al rinnovo del contratto di lavoro del settore bancario". I dipendenti di Bac, Bsm e Carisp stanno incrociando le braccia da ormai quattro giorni con uno sciopero senza precedenti "e ancora nulla di ufficiale è arrivato dalla controparte. Lo sciopero che sta paralizzando il sistema bancario e finanziario del Paese ha motivazioni serie e concrete: è inaccettabile che dopo oltre 13 anni dalla scadenza del contratto, non si voglia riconoscere ai lavoratori del settore la doverosa rivalutazione degli stipendi e gli arretrati".