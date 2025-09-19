Sciopero contro la riforma fiscale

"Il guanto di sfida è stato lanciato e noi lo raccogliamo". I sindacati hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata di martedì. Il programma prevede il raduno in Piazza Nazioni Unite a partire dalle 8.30, da dove partirà il corteo che attraverserà il centro storico, passando anche davanti alla Segreteria Finanze, per raggiungere Piazza della Libertà dove interverranno i segretari generali di Cdls, Csdl e Usl.

"I contenuti inaccettabili della riforma Igr – dicono Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani – la totale mancanza di impegni per combattere l’elusione ed evasione fiscale, aggravati dall’assenza di confronto, ci hanno costretto a chiamare lavoratori e pensionati a scendere in piazza". Dalle assemblee è arrivato un mandato preciso. "Contrastare una riforma che penalizza in particolare i redditi bassi e medi – dicono i sindacati – discrimina i frontalieri rischiando di creare tensione nei posti di lavoro, anche con la concessione in modo discrezionale di benefit da parte delle aziende per trattenere le professionalità, e non prevede nessun impegno concreto sul fronte dei controlli per quei soggetti economici che dichiarano redditi inverosimili".

"L’argomento è particolarmente sentito – dice il segretario generale della Csdl, Merlini – dopo aver tastato il polso alle sette assemblee zonali. Pensavamo che non avrebbero convocato la Commissione Finanze in concomitanza con la missione del Fondo Monetario, invece lo hanno fatto a partire da martedì. La data dello sciopero è conseguente. Prima di convocarla avrebbero dovuto esserci alcuni incontri per valutare gli emendamenti e apportare nuove modifiche. Non c’è stato nessun confronto.

"Anziché incrementare i controlli, scovare gli evasori e recuperare i soldi dei grandi debitori – dice il segretario generale di Usl, Francesca Busignani – la riforma vorrebbe prendere i soldi solo dai lavoratori dipendenti e i pensionati, gli unici che hanno sempre pagato e pagheranno sempre, colonna portante del paese". Ha puntualizzato il segretario generale di Cdls, Milena Frulli: "È una riforma che rigettiamo nel metodo e nei contenuti; non si fa in soli 4 mesi, la precedente ha avuto una gestazione di oltre un anno. Siamo stati coinvolti a giugno in alcuni incontri senza nessuna disponibilità a fare modifiche. È grave anche la convocazione della Commissione Finanze a ridosso della fine delle assemblee."