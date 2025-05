Sciopero e presidio al Palacongressi

I lavoratori di McDonald’s saranno in sciopero oggi contro "l’indisponibilità della multinazionale statunitense a definire un contratto integrativo aziendale di gruppo". Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno così indetto proprio per oggi, a partire dalle 14.30, un presidio nei pressi del Palacongressi di Rimini, in concomitanza con la convention annuale organizzata da McDonald’s Development Italy, alla quale parteciperanno i 170 licenziatari del marchio presenti sul territorio italiano. Nel corso dell’iniziativa è previsto anche un flash mob promosso dalle tre organizzazioni sindacali.