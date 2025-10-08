Sciopero generale bis sul Titano. In 8mila contro la riforma fiscale

Non 10mila, ma quasi. Il secondo sciopero nel giro di due settimane porta in piazza della Libertà oltre 8mila persone (il corteo nelle foto di Pruccoli). Dito puntato, anche questa volta contro la riforma dell’imposta generale sui redditi. "Affluenza al di sopra delle aspettative", hanno detto i segretari generali di Cdls, Csdl e Usl sul Pianello. "La risposta è stata la stessa di due settimane fa: lavoratori, pensionati e cittadini sono tornati davanti a Palazzo Pubblico per urlare la loro contrarietà al progetto di legge sulla riforma fiscale che continua il suo iter in commissione finanze". Ancora una volta il corteo, con in testa Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani, si è formato in piazza delle Nazioni Unite per poi sfilare e acquistare forza e unità lungo le vie del centro storico. Colorato, rumoroso, chiassoso, si è prima fermato di fronte alla segreteria Finanze, per poi approdare in piazza della Libertà, già piena di manifestanti. "Una protesta tanto partecipata, che non può essere ignorata dalla politica – dicono i segretari – Se è possibile, questo sciopero generale è ancora più dirompente del precedente, perché arriva dopo le sirene di governo e maggioranza, che fino all’ultimo hanno fatto promesse di correttivi e aggiustamenti, peraltro minimali rispetto alle richieste sindacali di eliminare ogni discriminazione tra lavoratori e tutelare i redditi medio-bassi. Anzi, l’ultima simulazione elaborata ha mostrato come a guadagnarci siano imprese individuali e lavoratori autonomi". Merlini, Busignani e Fulli hanno preso la parola per rivendicare equità e giustizia sociale, contro un progetto di legge che continua a penalizzare e discriminare. "Una battaglia che deve essere vinta – ha detto il segretario Cdls, Frulli – è un investimento per il futuro". Ha poi lanciato un appello a governo e maggioranza: "Ascoltate questa piazza. Non si chiedono privilegi ma giustizia, uguaglianza, rispetto". "Non ci fermeremo finché ogni lavoratore e pensionato non avrà pari dignità e pari diritti". "Siamo tornati – dice il segretario Usl, Busignani – e per la seconda volta nel giro di pochi giorni abbiamo riempito di nuovo la piazza. Noi non molliamo". "Chiediamo al governo di rassegnare le dimissioni", non fa giri di parole il segretario della Csdl Merlini.