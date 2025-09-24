Sciopero, in 10mila sul Pianello: "Riforma fiscale discriminatoria"

Lavoratori, pensionati, famiglie con bambini, giovani. Piazza della Libertà si riempie sin dalle prime ore del mattino. In molti si ritrovano lì, altri ci arrivano in corteo. Tutti uniti, tutti in sciopero, per dire no alla riforma fiscale voluta dal governo. Sono 10.000, secondo una prima stima dei sindacati che non hanno fatto nessun passo indietro dichiarando guerra da subito a quel progetto di legge di riforma dell’Igr giudicato "iniquo, divisivo e discriminatorio".

Fin dalla mattina code di auto si formano in direzione Città. Parcheggi sold out e vetture deviate fino a Fonte dell’Ovo. "Una partecipazione – dicono in coro Cdls, Csdl e Usl – che ha addirittura superato lo sciopero oceanico del 24 settembre 2013". Nel suo percorso, il corteo con in testa i tre segretari generali, Enzo Merlini della Csdl), Milena Frulli della Cdls e Francesca Busignani dell’Usl, raggiunge lo Stradone per passare poi davanti alla Segreteria Finanze, dove i fischi e gli slogan ‘vergogna’, ‘esci fuori’, si alzano, sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine che seguono il corteo.

I manifestanti raggiungono Piazza della Libertà. Lì, a Palazzo Pubblico, la Commissione Finanze ha già iniziato la discussione del pdl. Le urla e i fischi si levano fino al balconcino della Sala degli Scrutini, con la finestra rimasta sempre chiusa, mentre volti, dall’interno, sbirciano quanto accade sul Pianello. Sul palco i segretari generali. "Chiediamo di stoppare l’iter per l’approvazione della riforma e aprire un vero confronto nei tempi che saranno necessari, per giungere a un testo condiviso", dice Frulli. "Ci avete costretti a scendere in piazza – dice Busignani – e se abbiamo perso un giorno di stipendio la colpa è solo vostra. Ci sono migliaia di persone oggi qui, che non accettano di farsi mettere le mani in tasca".

"Di fronte ad un paese che oggi si è fermato, avete il dovere di fermare la riforma – tuona Merlini – Questa riforma parte con affermazioni e presupposti falsi". La protesta continua. "Se la maggioranza tirerà dritto, sarà ancora sciopero generale", promettono.