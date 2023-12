Sciopero, trecento in piazza: "Lottiamo contro le ingiustizie"

Rivendicano interventi specifici diretti in particolare ai lavoratori e ai pensionati con i redditi più bassi e quindi più colpiti dal caro-vita. Con cartelli e bandiere oltre 300 sammarinesi ieri sono salite, in corteo, fino a Piazza della Libertà nel giorno dello sciopero generale indetto dalle tre sigle sindacali. Proprio nel momento in cui nella stanza dei bottoni, a Palazzo Pubblico, è in corso il Consiglio grande e generale. Proprio in quelle stanze "è arroccata – tuonano i segretari generale di Csdl, Cdls e Usl – una maggioranza sorda a alcune delle nostre richieste fondamentali: aumentare le indennità per le tutte donne in maternità, superare il limite del 2,2% per l’indicizzazione delle pensioni, aumentare i redditi più bassi, anche usando le risorse derivanti dalla mancata applicazione del fiscal drag per i redditi medio-alti". Nel mirino anche il metodo di confronto utilizzato dal governo. "Un confronto – dice dal palco il segretario Gianluca Montanari (Cdls) – rimasto fermo per mesi, mentre in Consiglio grande e generale le preoccupazioni maggiori ruotavano attorno alle residenze fiscali non domiciliate, all’albergone a 5 stelle, all’ampliamento dell’avio-superficie o alle concessioni di rivendita di auto. Vogliamo invece un modello di sviluppo basato sull’economia reale".

Sventolano le bandiere sul Pianello, insieme a cartelli con scritte a caratteri cubitali nei quali si invocano aiuti concreti alle famiglie. "Il nostro Paese si è sempre distinto per la sua generosità – dice il segretario Francesca Busignani (Usl) – per l’aiuto che ha saputo offrire anche in momenti tragici, come durante la guerra. Questo dovrebbe essere da esempio e guida per chi siede a Palazzo. Oggi il governo, davanti alle richieste di aiutare le fasce più deboli, risponde a distanza di quasi un anno mettendo sul tavolo in parte deleghe e in parte dinieghi". "Abbiamo chiesto di ridistribuire le risorse tra noi lavoratori dipendenti e pensionati – spiega il segretario Enzo Merlini (Csdl) – attraverso il recupero fiscale di cui avremmo diritto con il fiscal drag, destinandolo ai redditi più bassi. Hanno negato un intervento fatto con risorse nostre, quindi a costo zero per lo Stato. È un comportamento inaccettabile. La protesta continuerà perché la lotta contro le ingiustizie non potrà finire qui".