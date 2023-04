Riccione, scippa una collanina d’oro a un ragazzo in discoteca

Riccione, 10 aprile 2023 - Sette persone denunciate dai carabinieri di Riccione durante i controlli del weekend. Tra questi, un uomo di origine napoletana (con vari precedenti alle spalle) che i militari hanno fermato perché ritenuto responsabile di furto aggravato in una discoteca di Riccione: ha strappato una collanina d'oro a un 23enne di Pesaro che si trovava nel locale.

La vittima ha subito riconosciuto il colpevole, individuato poco dopo dai carabinieri. Nessuna traccia della collanina, che il ladro ha sicuramente consegnato a un complice.

Denunciati altri napoletani per spaccio, trovati con vari grammi di cocaina e marijuana e 1.200 euro in contanti. Uno dei due, durante il controllo, ha tentato di disfarsi di un coltello a serramanico, immediatamente recuperato dai militari: è stato denunciato anche per porto abusivo d'armi.

Altre due denunce sono scattate per un foggiano sorpreso alla guida con una patente falsa, e per un riccionese trovato con uno scooter risultato rubato pochi giorni fa (a Riccione). Due, infine, i denunciati per guida in stato di ebbrezza.