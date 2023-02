Sciroppo di teatro A Cattolica ritorna lo show per i bimbi

Al Teatro della Regina di Cattolica domani arriva Sciroppo di teatro, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione. In scena alle 16,30 Briciole di felicità della compagnia Artevox Teatro, in platea bambini dai 3 agli 11 anni e famiglie che con i voucher in distribuzione da pediatri, farmacie e parafarmacie, potranno assistere a tre appuntamenti di teatro ragazzi nei teatri dei comuni aderenti alla rete. Briciole di felicità è uno spettacolo di teatro di figura con otto muppet a taglia umana in scena. Le ambientazioni magiche sono realizzate con videoproiezioni di illustrazioni originali di Rossana Maggi animate in motion graphic da Maria Elena Fusacchia. Il progetto nasce nel 2018 dall’incontro col libro Il venditore di felicità e con le illustrazioni di Marco Somà (premio Andersen 2019).